«Идёт определённая деградация». Сёмин — о работе немецких тренеров в «Локомотиве»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил работу немецких специалистов в клубе, заявив, что не видит каких-либо изменений в игре железнодорожников. Также легендарный наставник отметил слабую функциональную готовность команды.

«Не знаю, какой смысл видят в этом руководители клуба. После определённого периода работы должны быть видны изменения, привнесённые новым тренером. То ли футболисты стали лучше, то ли тактика поменялась, то ли очков прибавилось. Этого не происходит, наоборот, идёт определенная деградация.



Хотя есть и положительные моменты. Суперсовременная база в Баковке, например, реконструированная РЖД. Вообще, расходы на клуб громадные, однако спортивного продвижения вперёд лично я не вижу. Чем один тренер отличается от другого, в чём их козыри, каковы они в тренировочной работе, тоже понять не могу. Считается, что немцы хороши в физической подготовке, но в «Локомотиве» это не проявляется, он функционально не превосходит средние российские команды, не говоря уж про «Зенит», — сказал Сёмин в интервью «Матч ТВ».