ЦСКА смог внести Виктора Мендеса в заявку на сезон РПЛ

Полузащитник Виктор Фелипе Мендес внесён в заявку московского ЦСКА на матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба армейской команды в телеграм-канале.
«Унион Эспаньола» и чилийская федерация футбола предоставили все необходимые данные, после чего Виктор Мендес был официально заявлен за ПФК ЦСКА для участия в матчах РПЛ», — сказано в заявлении.
22-летний Мендес перешёл в ЦСКА из чилийского клуба «Унион Эспаньола», подписав контракт на три года. В «Унион Эспаньола» хавбек в 122 матчах забил четыре гола и отдал 15 результативных передач.
В декабре 2021 года Виктор Фелипе дебютировал за сборную Чили и провёл с тех пор за команду три матча.
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