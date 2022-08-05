УЕФА вынес наказание «Фенербахче» за кричалки болельщиков про Путина в матче с «Динамо» К

УЕФА оштрафовал «Фенербахче» на € 50 тыс. и обязал закрыть трибуну на 5000 мест на следующем домашнем еврокубковом матче за «бросание предметов и передачу провокационного сообщения оскорбительного характера, т.е. незаконные кричалки» в игре с киевским «Динамо» (1:2) в ответной игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте организации. В частности, болельщики турецкого клуба выкрикивали фамилию президента России Владимира Путина.

По сумме двух матчей в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов прошла украинская команда. В первом матче третьего квалификационного раунда киевляне обыграли австрийский «Штурм» со счётом 1:0. Ответная встреча между командами состоится 9 августа.