УЕФА вынес наказание «Фенербахче» за кричалки болельщиков про Путина в матче с «Динамо» К
Поделиться
УЕФА оштрафовал «Фенербахче» на € 50 тыс. и обязал закрыть трибуну на 5000 мест на следующем домашнем еврокубковом матче за «бросание предметов и передачу провокационного сообщения оскорбительного характера, т.е. незаконные кричалки» в игре с киевским «Динамо» (1:2) в ответной игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте организации. В частности, болельщики турецкого клуба выкрикивали фамилию президента России Владимира Путина.
По сумме двух матчей в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов прошла украинская команда. В первом матче третьего квалификационного раунда киевляне обыграли австрийский «Штурм» со счётом 1:0. Ответная встреча между командами состоится 9 августа.
Комментарии
- 5 августа 2022
-
21:46
-
21:28
-
21:27
-
21:10
-
21:08
-
20:42
-
20:33
-
20:16
-
20:13
-
20:02
-
20:02
-
19:50
-
19:47
-
19:43
-
19:25
-
19:24
-
19:21
-
19:08
-
18:59
-
18:50
-
18:48
-
18:42
-
18:33
-
18:13
-
18:00
-
17:57
-
17:54
-
17:47
-
17:39
-
17:33
-
17:32
-
17:28
-
17:13
-
16:53
-
16:49
Партнерский контент