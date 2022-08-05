Бикфалви планирует остаться в «Урале» после завершения карьеры
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Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви планирует остаться в клубе после завершения карьеры. Об этом сообщает агент футболиста Даниэль Драгош.
«Эрик останется в «Урале» вне зависимости от результатов. Ему нравится в России, в Екатеринбурге. Я говорил с ним, и он пообещал, что сделает всё возможное, чтобы приносить команде больше пользы, потому что последние результаты действительно очень плохие. У нас есть предложения, скрывать не стану.
Но Эрик переговорил с президентом «Урала» и принял решение остаться. Больше того, они достигли договорённости, что после завершения карьеры Бикфалви может остаться в клубе, правда, пока не знаю, в каком качестве. Эрику этого хотелось бы», — приводит слова агента «РБ Спорт».
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