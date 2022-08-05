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Источник: «Барселона» не смогла заявить всех новичков, Дембеле и Роберто на матчи Ла Лиги

Источник: «Барселона» не смогла заявить всех новичков, Дембеле и Роберто на матчи Ла Лиги
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«Барселона» не смогла заявить на матчи испанского чемпионата всех новичков, а также полузащитника Серхи Роберто и нападающего Усмана Дембеле. Об этом сообщает журналист Кристиан Стюарт в «Твиттере». Клуб не вписывается в свой потолок зарплат.

Франк Кессье, Андреас Кристенсен, Рафинья, Роберт Левандовски и Жюль Кунде — все те, кто пополнил состав «Барселоны» в летнее трансферное окно, — не смогут играть за команду в Ла Лиге, пока она не снизит траты на зарплаты игрокам. «Барселона» также не смогла заявить Роберто и Дембеле, потому что сначала у футболистов истёк контракт и лишь затем они подписали новый. Соответственно, по правилам они также считаются новыми игроками.

Сезон чемпионата Испании начнётся для команды Хави 14 августа игрой с «Райо Вальекано».

Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик:

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