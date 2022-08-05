«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: Зинченко и Жезус — в стартовом составе гостей в 1-м матче АПЛ

Сегодня, 5 августа, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне матчем между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом» стартует новый сезон английской Премьер-лиги. Стартовый свисток Энтони Тэйлора прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Клайн, Гехи, Андерсен, Митчелл, Шлупп, Дукур, Эзе, Заха, Эдуард, Айю.
Запасные: Джонстон, Уорд, Ричардс, Ридевальд, Миливоевич, Хьюз, Эбиовей, Матета, Пландж.
«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Эдегор (К), Мартинелли, Жезус.
Запасные: Тёрнер, Тирни, Седрик, Холдинг, Эльнени, Локонга, Нелсон, Пепе, Нкетиа.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором. Помогать ему будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный судья — Питер Бэнкс.
- 5 августа 2022
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