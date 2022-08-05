В «Барселоне» рассматривают 4 игроков на случай, если «Челси» сорвёт сделку по Алонсо

«Барселона» намерена заключить контракт с защитником лондонского «Челси» Маркосом Алонсо. Однако в испанском клубе не хотели бы повторения ситуации с Сесаром Аспиликуэтой (капитан синих продлил контракт и отказался от перехода), поэтому рассматривают четырёх игроков как альтернативу Алонсо. Об этом сообщает журналист Ферран Мартинес в «Твиттере». По сведениям источника, речь идёт о Хавьере Галане («Сельта»), Рафаэле Геррейру («Боруссия» Д), Хосе Гайе («Валенсия») и Серхио Регилоне («Тоттенхэм»).
Контракт 31-летнего Алонсо с «Челси» действует до конца сезона-2022/2023. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 12 млн. В прошлом сезоне испанец провёл 44 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке. Видеоролик:
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