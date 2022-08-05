Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» рассматривают 4 игроков на случай, если «Челси» сорвёт сделку по Алонсо

В «Барселоне» рассматривают 4 игроков на случай, если «Челси» сорвёт сделку по Алонсо
Комментарии

«Барселона» намерена заключить контракт с защитником лондонского «Челси» Маркосом Алонсо. Однако в испанском клубе не хотели бы повторения ситуации с Сесаром Аспиликуэтой (капитан синих продлил контракт и отказался от перехода), поэтому рассматривают четырёх игроков как альтернативу Алонсо. Об этом сообщает журналист Ферран Мартинес в «Твиттере». По сведениям источника, речь идёт о Хавьере Галане («Сельта»), Рафаэле Геррейру («Боруссия» Д), Хосе Гайе («Валенсия») и Серхио Регилоне («Тоттенхэм»).

Контракт 31-летнего Алонсо с «Челси» действует до конца сезона-2022/2023. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 12 млн. В прошлом сезоне испанец провёл 44 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке. Видеоролик:

Новость по теме
«Барселона» близка к подписанию Маркоса Алонсо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022