УЕФА вынес наказание «Ференцварошу» Станислава Черчесова за поведение фанатов в матчах ЛЧ

УЕФА оштрафовал «Ференцварош» на € 79 тыс. за поведение фанатов в матчах квалификации Лиги чемпионов с братиславским «Слованом». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Клуб, главным тренером которого является Станислав Черчесов, наказан за проявление фанатами расистского поведения, бросание посторонних предметов, использование пиротехники и блокировку проходов. На следующий гостевой матч в еврокубках венгерской команде запрещено продавать билеты для своих болельщиков. Также «Ференцварош» наказан частичным закрытием трибун на одну игру.

Отмечается, что «Ференцварош» в течение 30 дней обязан связаться со «Слованом» для урегулирования ущерба в виде 20 сломанных сидений. В следующем домашнем матче в еврокубке клуб должен вывесить баннер с надписью «Нет расизму».