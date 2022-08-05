«Локомотив» разгромил «Чертаново» и вышел в полуфинал женского Кубка России

Сегодня, 5 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве местный «Локомотив» в четвертьфинальном матче женского Кубка России по футболу играл с «Чертаново». Встреча завершилась разгромной победой домашней команды со счётом 3:0.
Счёт в матче на 50-й минуте могла открывать Марина Фёдорова, но нападающая железнодорожников не сумела реализовать пенальти. Однако уже через две минуты Нелли Коровкина с передачи Марии Галай всё-таки вывела «Локомотив» вперёд. На 60-й минуте счёт увеличила Ксения Долгова, а финальный мяч в матче на свой счёт записала Татьяна Морина с передачи всё той же Долговой.
«Локомотив» стал третьим полуфиналистом Кубка России. Ранее в эту стадию пробились ЦСКА и «Звезда-2005». Последний полуфиналист, который и станет соперником «Локомотива», станет известен по результатам матча «Ростов» — «Зенит».
- 5 августа 2022
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