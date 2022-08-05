«Арсенал» оказался сильнее «Кристал Пэлас» в матче-открытии нового сезона АПЛ

Сегодня, 5 августа, на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон) в матче открытия нового сезона английской Премьер-лиги «Арсенал» встречался с «Кристал Пэлас». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «канониров». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Первый гол сезона на 20-й минуте матча с подачи новичка клуба Александра Зинченко забил Габриэл Мартинелли. В концовке матча автоголом отметился защитник хозяев Марк Гехи.
На матче работала бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным судьёй был Питер Бэнкс.
В следующем туре «Кристал Пэлас» сыграет на выезде с «Ливерпулем». Матч начнётся 15 августа в 22:00 мск. Арсенал на своём поле примет «Лестер» (13 августа, начало – в 17:00 мск).
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