Зинченко — об «Арсенале»: моя детская мечта реализована, я был большим фанатом клуба

Полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко выступил с речью перед стартом матча 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Кристал Пэлас».

«Во-первых, я счастлив быть здесь, быть частью этого великолепного клуба. Моя детская мечта реализована. Будучи ребёнком, я был большим фанатом «Арсенала». Я хочу сказать огромное спасибо «Манчестер Сити» за всё, что клуб сделал для меня. Сейчас у меня в карьере новая страница, новая история. Время сфокусироваться на «Арсенале», — приводит слова Зинченко Sky Sports.

25-летний Зинченко перешёл в лондонскую команду в конце июля 2022 года. «Арсенал» заплатил «Манчестер Сити» за его переход € 35 млн и подписал с футболистом контракт на четыре года.

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