«Бавария» забила шесть мячей «Айнтрахту» в 1-м туре Бундеслиги

Сегодня, 5 августа, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте проходил матч-открытие сезона-2022/2023 в Бундеслиге. Местный «Айнтрахт» встречался с действующим чемпионом — мюнхенской «Баварией». Игра закончилась разгромной победой гостей со счётом 6:1.
Счёт в матче на пятой минуте открыл Йозуа Киммих. Спустя ещё пять минут Бенжамен Павар забил второй мяч «Баварии». Разгромным счёт сделал Садио Мане, откликнувшийся на передачу Сержа Гнабри на 29-й минуте. «Айнтрахт» пропустил ещё дважды в первом тайме: отличились Джамал Мусиала (Томас Мюллер) и Гнабри (Мюллер). На 64-й минуте форвард Рандаль Коло Муани отыграл один мяч, но на 83-й Мусиала восстановил преимущество своей команды в пять мячей.
Отметим, что «Айнтрахт» пропускает пять мячей за тайм в стартовом матче Бундеслиги второй сезон подряд. 10 августа немецкая команда как победитель Лиги Европы сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с мадридским «Реалом». Ближайший матч «Баварии» пройдёт с «Вольфсбургом» 14 августа.
- 5 августа 2022
-
23:29
-
23:23
-
23:06
-
22:58
-
22:30
-
22:18
-
22:09
-
22:06
-
21:46
-
21:28
-
21:27
-
21:10
-
21:08
-
20:42
-
20:33
-
20:16
-
20:13
-
20:02
-
20:02
-
19:50
-
19:47
-
19:43
-
19:25
-
19:24
-
19:21
-
19:08
-
18:59
-
18:50
-
18:48
-
18:42
-
18:33
-
18:13
-
18:00
-
17:57
-
17:54