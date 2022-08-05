Александр Григорян: говорю комментатору: «Ну что ты, мудель? Отдаёшь себе отчёт?»

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян вспомнил, как беседовал с одним из комментаторов «Матча».
«Я не гнушался ничего, начинал ещё с ДЮСШ и дошёл до РПЛ. Если говорить о Первой лиге, то, за исключением «Химок» в 2012 году, везде моя работа была успешной. С «Нижним Новгородом» заняли третье место – самое высокое в истории клуба. С Хабаровском дважды третьи были, хотя я не до конца доводил дело, один раз ушёл в «Анжи».
Что касается Премьер-Лиги. Вот недавно встретился с комментатором на «Матче». Говорю ему: «Ну что ты, мудель? Отдаёшь себе отчёт? Вместе с тобой сидим, обсуждаем, комментируем. Ты помнишь, в прямом эфире сказал, что «Анжи» при Григоряне вылетел из Премьер-Лиги. Как ты так можешь? Это же несерьёзно». А дальше уже это подхватывается. Нет, «Анжи» при Григоряне сохранил прописку.
«Тамбов» мы за три недели переформатировали из ФНЛ в РПЛ. На примере «Факела» и других команд я сейчас понимаю, что мы зря такие серьёзные изменения внесли в состав. Надо было опираться на коллектив и игровые связи. Мы фактически заменили одних игроков ФНЛ на других игроков ФНЛ, но только те были сыграны, был коллектив. Тем не менее та команда, которую я создал, выстояла. Да, она выстояла уже без меня, но выстраивал её я.
Поэтому претензий в РПЛ у меня к себе нет. Если я сделал не всё, что мог, то близко к этому. Шансов-то серьёзных реализовать себя не было – это совершенно очевидно. Поэтому жалеть о чём-то некогда. Мой самый большой простой за 25 лет был два месяца. С возрастом приходит понимание, что нужно дорожить той работой, которая у тебя есть. Ты должен получать удовольствие и расти в той среде, в которой сейчас находишься», — сказал Григорян в видео, опубликованном на YouTube-канале «Фабрика Футбола».
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