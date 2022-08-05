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«Лион» обыграл «Аяччо» в матче с двумя удалениями, включая вратаря

«Лион» обыграл «Аяччо» в матче с двумя удалениями, включая вратаря
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Сегодня, 5 августа, на стадионе «Групама» в Лионе стартовал новый сезон французской Лиги 1. Местный «Лион» принимал «Аяччо». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на 12-й минуте открыл Тете с передачи Ляказетта. Через 10 минут Ляказетт реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды. Отметим, что для французского форварда это первые результативные действия за «Лион» после пятилетнего пребывания в «Арсенале». На 27-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил вратарь «Лиона» Антони Лопеш, и Петер Бош был вынужден снимать с игры Уссема Ауара для того, чтобы выпустить на поле резервного голкипера Реми Риу. Однако он не сумел отразить удар Тома Мангани с 11-метровой отметки. В концовке первого тайма составы уравнялись: судья удалил форварда Ромена Амуму за вторую жёлтую.

Франция - Лига 1. 1-й тур
05 августа 2022, пятница. 22:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 1
Аяччо
Аяччо
1:0 Тете – 12'   2:0 Ляказетт – 22' (пен)   2:1 Мангани – 31' (пен)
Удаления: Лопеш – 27' / Амума – 45+4'
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