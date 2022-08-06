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Григорян — о работе с девушками: в молодости, может, было, что взгляд скользит по заднице

Григорян — о работе с девушками: в молодости, может, было, что взгляд скользит по заднице
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Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян поделился особенностями своей работы с девушками-футболистками.

«Наверное, моя успешность в женском футболе обусловливается тем, что я могу от этого абстрагироваться. Мне казалось, что все мужчины-тренеры могут от этого абстрагироваться, но, к сожалению для них… Многие не знают, какие серьёзные тренеры ныряли в женский футбол. Не получилось именно по этой причине. Это инстинкты, мы же мужчины.

А у меня, видимо, разум возобладал, присущая мне рациональность. Я сразу поставил шлагбаум, без всяких усилий. Я их реально воспринимаю как футболистов, как мальчишек, которых тренировал. Клянусь. В молодости, может, были эпизоды, когда взгляд скользит по её заднице. Но это были единичные случаи. Видимо, инстинкт – раз, а потом разум», — сказал Григорян в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Фабрика Футбола».

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