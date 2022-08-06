Агент хавбека «Ювентуса» Артура Мело подтвердил, что футболист хочет уйти в «Валенсию»

Агент бразильского полузащитника туринского «Ювентуса» Артура Мело подтвердил, что его клиент хочет покинуть нынешний клуб и, вероятно, продолжит карьеру в «Валенсии».

«Есть интерес из «Валенсии», и мы надеемся, что он материализуется. У него есть желание уйти, и мы хотим найти для него решение в ближайшее время», — приводит слова агента футболиста Goal.

25-летний Артур перешёл в «Ювентус» из «Барселоны» за € 76 млн. В 63 матчах за итальянскую команду Мело забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

В сентябре 2018 года Артур дебютировал за сборную Бразилии и с тех пор выходил в футболке национальной команды 22 раза (гол и результативная передача).

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