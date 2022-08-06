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Игорь Осинькин назвал сроки возвращения в строй форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева

Игорь Осинькин назвал сроки возвращения в строй форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал сроки, в течение которых ожидает возвращения в строй форварда Сергея Пиняева.

«Про Пиняева вы понимаете, информация у нас такая, что от месяца до полутора он должен у нас пропустить со дня травмы. Ждём его в районе 1 сентября», – сказал Осинькин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, у 17-летнего нападающего самарского клуба был выявлен пневмоторакс. Ему назначено консервативное лечение, проведение операции не потребовалось.

Сергей Пиняев является самым молодым российским игроком в истории юниорской сборной — он дебютировал за команду в 13 лет и 9 месяцев. Также футболист стал самым молодым игроком, когда-либо забивавшим в Первой лиге.

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