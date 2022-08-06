Александр Григорян: меня переклинило, и я пошёл на 70 фанатов. Меня отдуплили прилично

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян вспомнил случай, когда ему пришлось столкнуться с толпой агрессивно настроенных фанатов владивостокского клуба «Луч».



«Мне довелось столкнуться с фанатами. Я прошёл через ад. Понимаю, что был неправ. Но, когда ты один раз поступаешь неправильно и даже признаёшь свою ошибку, они тебе этого не прощают. Когда тебя начинают долбить, у тебя есть два варианта: или не обращаешь на это внимания, или, как я, не выдерживаешь и идёшь на 70 человек.



Меня переклинило, и я пошёл на 70 человек во Владивостоке. Могли ведь и зарыть. Я не отдавал себе отчёта, всё с меня слетело. Они это восприняли как оскорбление, хотя я бы на их месте хоть какую-то уважуху отдал. Если прёшь на 70 человек, у тебя хотя бы яйца есть.



А дальше идёт цепная реакция. Фанаты друг друга поддерживают, когда доходит до принципиальных вещей. И они меня отдуплили прилично, по всем статьям. Это был самый тяжёлый период в моей жизни», — сказал Григорян в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Фабрика Футбола».