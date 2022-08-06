Александр Григорян выступил за отмену Fan ID

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян выступает за отмену закона о карте болельщика (Fan ID).

«Моё отношение к Fan ID изменилось. Мы понимаем, что фанаты будут солидарны между собой. Наверняка руководители понимают, что надо отменять этот закон. Но так устроено государство. Любой закон, который ты отменяешь, воспринимается как проявление слабости.



Сейчас нужно забить на это проявление слабости и принять разумное решение в пользу футбола. Это единственная наша отдушина, за счёт которой мы можем сохранить зрелищность и даже развиваться в этих условиях. Любой профессиональный футболист скажет, что такое при 30 тысячах активной поддержки играть и что такое при двух тысячах.



В сегодняшних реалиях крайне важно наличие болельщиков. Есть все предпосылки, чтобы трибуны были либо полными, либо практически полными. Это будет очень сильно влиять на развитие нашего футбола. Это крайне важно. А что для нас может быть важнее развития нашего футбола? Ничего. Поэтому тема с Fan ID должна быть как-то решена», — cказал Григорян в видео, опубликованном на YouTube-канале «Фабрика Футбола».

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