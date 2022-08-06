«Всё распиливается». Александр Григорян рассказал о коррупции в российском футболе

55-летний специалист Александр Григорян, возглавляющий женский ЦСКА, высказался о коррупции в российском футболе.
«Мы три-четыре года минимум будем без еврокубков. Значит, надо делать шаги. Я хочу, чтобы мы получили развитие. Я верю в наших парней. У нас очень много талантливых ребят, но они никак не могут появиться, когда в команде 12 иностранцев. Настолько ли хороши легионеры в условном «Оренбурге», чтобы закрывать дорогу нашим парням? Нам необходимо уменьшить число легионеров.
Я поработал во многих клубах, в разных регионах, даже в разных странах и с многими руководителями. Большинству из них присуще… Ничего не поменялось в нашем футболе. Связка руководитель-агент-бизнес работала, работает и будет работать. Естественно, клубам среднего уровня выгодно приобретать иностранцев, потому что с этого можно заработать. Вот эту лавочку нужно как-то ограничить. У наших молодых парней просто нет шансов, потому что готового иностранца среднего уровня выгодно выпускать. Он же покупался, на него же пилились бабосы — значит, он должен играть. У нас это сплошь и рядом, и тренер в этом вопросе зависимый человек.
Что произойдёт, если ужесточить лимит на легионеров? Команды из середины таблицы будут иностранцев брать выше уровнем или ниже? Конечно выше. И здесь ты не сможешь личный интерес преследовать, потому что будешь вынужден затрачивать серьёзные средства на приобретение иностранца. А так я ситуацию знаю изнутри и понимаю, что не будут нашим парням давать играть, поскольку это невыгодно.
Кто-то из руководителей клуба — спортивный директор или кто-то ещё — плюс агент. Им проще привезти несколько иностранцев, которые чуть-чуть выше уровнем, чем наши ребята. Но они стоят денег. Зарплаты-марплаты и прочее – всё распиливается. Им не выгодно ставить нашего парня, то есть для нашего парня закрывается дорога», — сказал Григорян в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Фабрика Футбола».
Какие российские клубы пропали в последние годы?
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