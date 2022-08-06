Зинченко опубликовал пост в социальных сетях после дебютной победы с «Арсеналом»

25-летний украинский полузащитник Александр Зинченко в социальных сетях отреагировал на первую победу в составе лондонского «Арсенала». В первом туре английской Премьер-лиги «канонирами» на выезде был обыгран «Кристал Пэлас» (2:0).

«Начало положено! Три очка. Сухой матч. Болельщики «Арсенала» — в огне!» — гласит комментарий Зинченко к публикации.

Отметим, что Зинченко в этой встрече отметился дебютным результативным действием – на 20-й минуте он совершил голевой пас на нападающего Габриэла Мартинелли при розыгрыше углового, Александр сумел сделать впечатляющую передачу головой в зону вратарской, откуда и забил форвард «канониров».

Зинченко стал игроком «Арсенала» в июле этого года, перебравшись из «Манчестер Сити» за € 35 млн. Он подписал контракт с лондонским клубом до 30 июня 2026 года.

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