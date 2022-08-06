Артета оценил игру Зинченко и Жезуса в дебютном матче за «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об игре новичков «канониров» — бразильском форварде Габриэле Жезусе и украинском хавбеке Александре Зинченко в дебютном матче английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:0).

«Габриэл Жезус и Зинченко своей игрой показывают, насколько они голодны, на какой риск они идут, видна инициатива, которую они проявляют. Они действительно стали хорошим усилением для нас.

Если говорить об Александре, то он даёт нашей команде универсальность и работоспособность – это именно то, чего нам не хватало.

Игра, которую Жезус демонстрировал с самого начала, просто кошмар для защитников. Он словно наэлектризован, никогда не останавливается, всегда на плечах защитников, он готов идти с мячом и без него, я очень доволен его игрой», — приводит слова Артеты BBC Sport.

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