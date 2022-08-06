«Оренбург» прибыл в Ростов-на-Дону на матч РПЛ, проведя в дороге 15 часов

ФК «Оренбург» в ночь на 6 августа сообщил о приезде команды в Ростов-на-Дону, где в воскресенье, 7 августа, проведёт выездной матч с «Ростовом» в рамках четвёртого тура чемпионата России.
«Утром команда провела тренировку в Ростошах, после чего отправилась в Орск, чтобы совершить оттуда перелёт чартерным рейсом в Ставрополь. Из Ставрополя на двух автобусах делегация переехала в Ростов-на-Дону. Дорога заняла около 15 часов. В субботу оренбуржцы проведут тренировку в Ростове-на-Дону, а в воскресенье состоится матч МИР РПЛ «Ростов» – «Оренбург», – информирует клуб в своём официальном телеграм-канале.
Стартовый свисток на «Ростов Арене» прозвучит в воскресенье, 7 августа, в 20:00 мск. Арбитром матча «Ростов» – «Оренбург» назначен Василий Казарцев, его ассистенты – Рашид Абусуев, Рустам Мухтаров, резервный судья – Дмитрий Стрельцов.
«Оренбург» в стартовых турах РПЛ уступил «Крыльям Советов» (2:4) и «Спартаку» (1:4), обыграв при этом с крупным счётом «Урал» (3:0). Команда Марцела Лички занимает 11 место. «Ростов» идёт на шестой строчке турнирной таблицы после ничьих с московскими «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (2:2), а также победы в игре с «Химками» (1:0).
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