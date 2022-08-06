Зелимхан Бакаев: у меня особенный настрой на матчи в Грозном

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился соображениями об играх на поле «Ахмата», ответив на вопрос о том, выделяется ли для него выезд на Кавказ среди других игр в чемпионате России. Бакаев родом из Назрани (Ингушетия).



«Для меня это особенный выезд, потому что я, можно сказать, еду домой, увижу друзей и родных. И матчи там серьезные, потому что там бывает очень тяжело. Особенный настрой на матчи в Грозном. Будет интересно», – приводит слова Бакаева официальный сайт «Зенита».



В третьем туре РПЛ Зелимхан оформил первый гол в официальном матче за сине-бело-голубых. Он забил и отдал результативную передачу во встрече с московским «Локомотивом», которая завершилась победой его команды с крупным счётом (5:0).



Матч четвёртого тура чемпионата России «Ахмат» – «Зенит» состоится в субботу, 6 августа, на «Ахмат-Арене» в Грозном. Начало – в 20:00 мск. Чемпионы России перед игрой возглавляют группу лидеров, команда Андрея Талалаева – на восьмом месте в турнирной таблице. «Ахмат» набрал четыре очка наряду с «Химками», «Краснодаром» и «Крыльями Советов».