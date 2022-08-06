Лапорта: за два месяца «Барселона» заработала € 868 млн. Мы зарегистрируем всех новичков

60-летний испанский функционер Жоан Лапорта, занимающий пост президента «Барселоны», выразил уверенность, что сине-гранатовые смогут зарегистрировать всех новичков команды уже в ближайшее время.
«Мы работаем над тем, чтобы зарегистрировать всех новичков. Мы усердно и хорошо работали, чтобы соответствовать требованиям. И если потребуется сделать ещё какие-то операции, мы это сделаем. Пока мы ждём. Это решение, которое должна принять лига. Мы выполнили то, что от нас требуется. Мы уверены, что сможем их зарегистрировать.
За эти два месяца «Барса» заработала € 868 млн. У нас есть чистый баланс и отчёт о прибылях и убытках. Мы приложили огромные усилия, проведя некоторые операции с ценными активами. У нас есть возможность вернуть эти активы. Мы переворачиваем эту ситуацию с ног на голову. Мы словно выписались из больницы и идём на поправку. Я очень доволен», — приводит слова Лапорты Marca.
Ранее стало известно, что «Барселона» не сумела зарегистрировать сразу пять новичков — Роберта Левандовского, Жюля Кунде, Рафинью, Франка Кессье и Андреаса Кристенсена.
Как футболисты шантажируют свои клубы при трансферах?
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