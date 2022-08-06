Мане повторил достижение Манджукича в «Баварии» 10-летней давности

30-летний сенегальский нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане отметился статистическим достижением благодаря забитому мячу в матче первого тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (6:1), сообщает OptaFranz в «Твиттере».

Как отмечает источник, Садио Мане стал первым игроком «Баварии» за последние 10 лет, забивавшим в каждом из своих первых двух матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах. В сезоне-2012/2013 аналогичным достижением отметился хорватский форвард Марио Манджукич, забивавший в четырёх матчах кряду.

Напомним, Мане перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с немецким клубом рассчитано до 2025 года.

Всего в составе «Ливерпуля» сенегальский нападающий провёл 269 матчей, в которых записал в свой актив 120 голов и сделал 48 результативных передач.

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне.