Мане повторил достижение Манджукича в «Баварии» 10-летней давности

30-летний сенегальский нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане отметился статистическим достижением благодаря забитому мячу в матче первого тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (6:1), сообщает OptaFranz в «Твиттере».
Как отмечает источник, Садио Мане стал первым игроком «Баварии» за последние 10 лет, забивавшим в каждом из своих первых двух матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах. В сезоне-2012/2013 аналогичным достижением отметился хорватский форвард Марио Манджукич, забивавший в четырёх матчах кряду.
Напомним, Мане перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с немецким клубом рассчитано до 2025 года.
Всего в составе «Ливерпуля» сенегальский нападающий провёл 269 матчей, в которых записал в свой актив 120 голов и сделал 48 результативных передач.
Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне.
- 6 августа 2022
-
03:59
-
03:54
-
03:40
-
03:27
-
03:22
-
03:11
-
03:08
-
03:01
-
02:49
-
02:48
-
02:21
-
02:05
-
02:03
-
01:37
-
01:27
-
01:24
-
00:57
-
00:36
-
00:34
-
00:21
-
00:10
-
00:04
-
00:01
- 5 августа 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:51
-
23:40
-
23:33
-
23:29
-
23:23
-
23:06
-
22:58
-
22:30
-
22:18
-
22:09