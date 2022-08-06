Полузащитник «Оренбурга»: сделали выводы после «Спартака» и приехали в Ростов за победой

Футболист «Оренбурга» Батраз Гурциев рассказал о том, как команда разобрала поражение от московского «Спартака», и поделился мнением о предстоящей выездной встрече с «Ростовом» в четвёртом туре РПЛ.
«Была ли игра со «Спартаком» показательной для нас? Да, конечно, мы сделали выводы. Разобрали матч и увидели, где ошибались. Тренер объяснил нам, как нужно цепляться впереди. Вся наша атакующая группа сделала выводы. Продолжаем работать, надеюсь, уже в следующем матче исправим свои ошибки и добьёмся положительного результата с «Ростовом». Мы выходим играть на победу, постараемся сделать максимум. Долгая дорога в Ростов-на-Дону? Естественно, в таких случаях это сказывается, даёт о себе знать усталость. Однако в футболе нужно проходить через трудности. Надеюсь, в скором времени уже откроют аэропорты и всё будет нормально», – сказал Гурциев в интервью клубному YouTube-каналу.
В новом сезоне Гурциев принял участие в двух матчах «Оренбурга» – с «Уралом» и «Спартаком» он выходил на замену после 60-й минуты. В победной встрече с екатеринбуржцами он записал в актив две голевых передачи на Владимира Сычевого.
Матч «Ростов» – «Оренбург» состоится в воскресенье, 7 августа, на «Ростов Арене». Арбитр даст стартовый свисток в 20:00 мск.
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