Вальдано: Месси, как и все гении, родился со знанием своего дела. Он великолепен во всём

66-летний бывший аргентинский футболист Хорхе Вальдано, выступавший за мадридский «Реал», выступил с комплиментами в адрес своего соотечественника – экс-игрока «Барселоны» Лионеля Месси, ныне выступающего за французский «Пари Сен-Жермен».

«Месси, как и все гении, парень, который родился со знанием дела, и в каждом месте, где он играл, сначала в качестве нападающего, затем ложной девяткой, а теперь в качестве диспетчера, где бы его ни ставили, кажется, что он родился, чтобы играть там, потому что он великолепен во всём.

Теперь, приспособившись к своим годам, он стал плеймейкером. Теперь он ведёт игру, что позволяет ему иметь большую роль в команде, и это лучшее, что может случиться с Аргентиной, ведь мяч будет у ног лучшего игрока в мире», — приводит слова Вальдано TyC Sports.

Напомним, Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. В составе сине-гранатовых Лионель провёл 520 матчей, в которых отметился 474 забитыми мячами и 216 результативными передачами. С командой игрок выиграл 35 титулов, а также стал семикратным обладателем «Золотого мяча». Прошлый сезон в составе «ПСЖ» выдался не самым удачным для Лионеля в плане личной статистики: шесть мячей и 15 результативных передач в 26 матчах.

Как Месси тратит деньги на помощь людям?