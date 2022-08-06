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Суарес отметился первым голом и не реализовал пенальти во второй игре за «Насьональ»

Суарес отметился первым голом и не реализовал пенальти во второй игре за «Насьональ»
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35-летний уругвайский нападающий Луис Суарес, ставший игроком местного «Насьоналя», отметился первым результативным действием после возвращения уже во второй игре – он вышел на замену в матче второго тура чемпионата Уругвая с «Рентистасом» (3:0).

Именитый форвард появился на поле в начале второго тайма. Уже на 59-й минуте он отметился первым голом после возвращения, а в конце матча, на 84-й минуте, он имел все шансы оформить дубль, однако не сумел реализовать пенальти.

Напомним, что Суарес подписал контракт с «Насьоналем» до 31 декабря 2022 года. В этом клубе он начинал свою профессиональную карьеру, он успел провести за него 29 матчей, в которых забил 12 мячей.

Тысячи фанатов «Насьоналя» пришли на презентацию Луиса Суареса.

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