Суарес отметился первым голом и не реализовал пенальти во второй игре за «Насьональ»
Поделиться
35-летний уругвайский нападающий Луис Суарес, ставший игроком местного «Насьоналя», отметился первым результативным действием после возвращения уже во второй игре – он вышел на замену в матче второго тура чемпионата Уругвая с «Рентистасом» (3:0).
Именитый форвард появился на поле в начале второго тайма. Уже на 59-й минуте он отметился первым голом после возвращения, а в конце матча, на 84-й минуте, он имел все шансы оформить дубль, однако не сумел реализовать пенальти.
Напомним, что Суарес подписал контракт с «Насьоналем» до 31 декабря 2022 года. В этом клубе он начинал свою профессиональную карьеру, он успел провести за него 29 матчей, в которых забил 12 мячей.
Тысячи фанатов «Насьоналя» пришли на презентацию Луиса Суареса.
Комментарии
- 6 августа 2022
-
05:26
-
05:19
-
04:58
-
04:37
-
04:22
-
04:10
-
03:59
-
03:54
-
03:40
-
03:27
-
03:22
-
03:11
-
03:08
-
03:01
-
02:49
-
02:48
-
02:21
-
02:05
-
02:03
-
01:37
-
01:27
-
01:24
-
00:57
-
00:36
-
00:34
-
00:21
-
00:10
-
00:04
-
00:01
- 5 августа 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:51
-
23:40
-
23:33
-
23:29
Партнерский контент