Нагельсман прокомментировал разгром «Айнтрахта» и оценил роль Мане

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвёл итоги стартовой игры Бундеслиги сезона-2022/23, в котором его команда одержала победу во Франкфурте над «Айнтрахтом» со счётом 6:1.



«Многое вы видели сами. В первом тайме показали на поле отличную игру. Наша энергия была выдающейся. Нормально, что во второй половине матча мы немного сбавили обороты. Это разумно, если оценить наш календарь на следующие несколько месяцев. Наш футбол в первом тайме было очень и очень приятно смотреть! Отмечу, что «Бавария» может быть очень разнообразной в атаке. Мане даёт нам больше гибкости. Благодаря такой работе нам меньше приходится защищаться. В команде превосходная энергия, на что все могли обратить внимание в прошедшей игре», – цитирует Нагельсмана официальный сайт «Баварии».



Чемпионы Германии начали защиту титула во Франкфурте, где забили пять безответных мячей уже к перерыву. Первый гол в Бундеслиге на счету Киммиха, также отличились Павар, Мане, Мусиала и Гнабри. На 64-й минуте форвард хозяев Муани отыграл один мяч, но вскоре Мусиала оформил дубль и установил итоговый счёт – победа «Баварии» 6:1.

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