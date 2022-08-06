Патрик Виейра разочарован стартовой игрой АПЛ с «Арсеналом»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра высказался о поражении от лондонского «Арсенала» в первом туре чемпионата Англии сезона-2022/23. Игра на «Селхерст Парк» завершилась со счётом 0:2.
«Встретились две хорошие команды, а разница между ними оказалась в том, что «Арсенал» забил свои голы, а мы – нет, хотя имели две хорошие возможности. У нас был действительно неплохой отрезок во второй половине, но мы им не воспользовались. Естественно, я этим разочарован. Считал, что нам удастся забить пару голов. Однако у нас был сильный соперник. Когда играешь против такого оппонента и не забиваешь, тебя обязательно за это накажут. «Арсенал» хорош в техническом плане. У них был отличный старт в течение 15-20 минут. После этого мяч был у нас, но мы мало создавали. Физическим же состоянием своих игроков я очень доволен», – приводит слова Виейра официальный сайт «Кристал Пэлас» со ссылкой на послематчевое интервью Sky Sports.
Патрик Виейра – легенда «Арсенала». Он выступал за «канониров» с 1996 по 2005 годы и трижды становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Англии. С июля 2021-го он возглавляет «Кристал Пэлас». В прошлом сезоне Виейра и его команда завершили АПЛ на 12-м месте в таблице.
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