Капитан «Айнтрахта» – после 1:6 от «Баварии»: это фиаско. Они изменились без Левандовского

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Себастьян Роде проанализировал домашний матч с «Баварией», который завершился для его команды поражением с крупным счётом.
«Скажу, что мы представляли эту игру совсем по-другому. Хотели перенести на поле положительные эмоции, но, к сожалению, уже в первом тайме это обернулось для нас настоящим фиаско. Нам было очень тяжело закрывать зоны и обороняться. Стиль «Баварии» изменился с уходом Левандовского. Атакующая четвёрка была невероятно гибкой, они превосходно действовали между линиями. Во втором тайме мы проявили реакцию, но в целом просто нужно сделать выводы и идти дальше», – цитирует Роде официальный сайт «Баварии».
Действующие чемпионы Германии уже к перерыву забили в ворота «Айнтрахта» пять безответных мячей – отличились Киммих, Павар, Мане, Мусиала и Гнабри. Во втором тайме Муани отыграл один гол, но затем Мусиала оформил дубль и установил итоговый счёт.
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