Клопп рассказал, от кого из соперников ждёт большего в новом сезоне АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал пресс-конференцию перед стартом в новом розыгрыше английской Премьер-лиги. В числе прочих он ответил вопрос о конкурентах, которые в сезоне-2022/23 должны стать сильнее.



«Жду ли я большего от «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэма» и «Арсенала»? И от «Манчестер Юнайтед»! И от «Ньюкасла»! Когда сезон заканчивается, ты проводишь анализ, и понимаешь, что следующий будет ещё сложнее. Я считаю, что все эти команды действительно улучшились. Каждый пытается стать сильнее за счёт трансферного рынка, а также анализа прошлого сезона. Но единственное, о чём нам нужно думать, это наши собственные детали. Нам необходимо совершенствоваться. Что мы и пытаемся сделать – быть более доминирующими как в фазах во владении, так и без мяча», – цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».



«Ливерпуль» начнёт выступления в чемпионате Англии в субботу, 6 августа. На «Крэйвен Коттедж» подопечных Клоппа примет вернувшийся в АПЛ «Фулхэм». Игра начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.