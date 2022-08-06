Клопп рассказал, от кого из соперников ждёт большего в новом сезоне АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал пресс-конференцию перед стартом в новом розыгрыше английской Премьер-лиги. В числе прочих он ответил вопрос о конкурентах, которые в сезоне-2022/23 должны стать сильнее.
«Жду ли я большего от «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэма» и «Арсенала»? И от «Манчестер Юнайтед»! И от «Ньюкасла»! Когда сезон заканчивается, ты проводишь анализ, и понимаешь, что следующий будет ещё сложнее. Я считаю, что все эти команды действительно улучшились. Каждый пытается стать сильнее за счёт трансферного рынка, а также анализа прошлого сезона. Но единственное, о чём нам нужно думать, это наши собственные детали. Нам необходимо совершенствоваться. Что мы и пытаемся сделать – быть более доминирующими как в фазах во владении, так и без мяча», – цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
«Ливерпуль» начнёт выступления в чемпионате Англии в субботу, 6 августа. На «Крэйвен Коттедж» подопечных Клоппа примет вернувшийся в АПЛ «Фулхэм». Игра начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 6 августа 2022
-
05:26
-
05:19
-
04:58
-
04:37
-
04:22
-
04:10
-
03:59
-
03:54
-
03:40
-
03:27
-
03:22
-
03:11
-
03:08
-
03:01
-
02:49
-
02:48
-
02:21
-
02:05
-
02:03
-
01:37
-
01:27
-
01:24
-
00:57
-
00:36
-
00:34
-
00:21
-
00:10
-
00:04
-
00:01
- 5 августа 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:51
-
23:40
-
23:33
-
23:29