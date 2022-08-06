Акинфеев признался, почему согласился на понижение оклада в ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ» поделился деталями продления контракта с московской командой.

В мае Акинфеев подписал новое соглашение с армейцами. Новый контракт рассчитан до конца сезона 2023/24. Генеральный директор столичного клуба Роман Бабаев рассказал, что вратарь согласился на существенное снижение финансовых условий.

«Решение было принято еще за полгода [до подписания]. Знали, что многие нагнетали, что вот не подпишут.

Мы не ждали, какой будет курс, никто ничего не знал. Я пришел к Роману Юрьевичу [Бабаеву]. Он сказал, что сейчас такая история по зарплатам не только у ЦСКА. Я говорю: «Мне деньги не важны, я хочу играть в футбол. Это моя любимая команда, мой клуб. Я тут с четырех с половиной лет и сейчас сидеть и рассказывать, что я хочу больше [денег] или остаться на том же уровне, было бы глупо», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2002 года. В текущем сезоне 36-летний голкипер сыграл в трёх матчах РПЛ, в двух из которых оставил ворота своего клуба в неприкосновенности.