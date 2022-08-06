Непомнящий: не понимаю, чего ищет Дзюба. Как бы не промахнуться и не остаться не у дел

Российский тренер Валерий Непомнящий высказал своё мнение об экс-нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе, который по прежнему находится в статусе свободного агента.

«Почему Дзюба до сих пор не нашёл себе клуб? Мне этого не понять. Я, честно говоря, не понимаю его притязаний. Понятно, что ему рано заканчивать – это 100%. Понятно, что любой клуб РПЛ хотел бы его у себя, но что касается его желания играть в Европе, может быть, с этим связано, что всё еще не нашел команду.

Честно говоря, не понимаю, что он ищет и хочет. То, что он имеет право на выбор – это да. Вот, как бы не промахнуться и не у дел не остаться.

Может ли он вернуться в РПЛ? Очень трудно оценивать. Я всегда говорю, что очень важно попасть в нужную команду и к тренеру, который видит тебя в ней", — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Напомним, в мае этого года Дзюба объявил о том, что покидает «Зенит». За санкт-петербургский клуб нападающий выступал с 2015 года. В этот период Артём также играл на правах аренды за тульский «Арсенал».

Дзюба попрощался с Азмуном в эфире «Инстаграма».