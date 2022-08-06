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Акинфеев рассказал, что творилось после победы над Испанией на домашнем чемпионате мира

Акинфеев рассказал, что творилось после победы над Испанией на домашнем чемпионате мира
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в эфире программы «Все на Матч!» поделился воспоминаниями обстоятельств победы сборной России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

В матче 1/8 финала домашнего мундиаля россияне оказались сильнее Испании (1:1, по пенальти — 4:3). В четвертьфинале подопечные Станислава Черчесова уступили команде Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4).

«Та ночь после Испании, конечно, была прикольной. После игры даю интервью, потом меня сразу ведут на допинг тест, который я сдавал до трех часов ночи. В четыре утра приехал в Новогорск, что то перекусил, а в 11 утра уже был на тренировке. Помню, было куча мемов, куча сообщений на телефоне. Когда вернулся с допинг теста, было около двухсот непрочитанных. С одной стороны, было приятно, но в то же время какое то опустошение», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

Легендарный вратарь также признался, что не жалеет о том, что отечественная национальная команда не сумела пройти сборную Хорватии, так как сборная России выдала в том матче всё, что могла.

Напомним, Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России после домашнего чемпионата мира — 2018. Всего за национальную команду голкипер провёл 111 матчей.

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