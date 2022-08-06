Газизов: «С трансфером Масалова проблем не было. Вопрос его гражданства поднимать не хочу

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал подписание контракта с украинским защитником Александром Масаловым.

«Наш клуб доволен трансфером Александра Масалова. Уверены, что этот футболист поможет нашей команде. Вместе с ним «Уфа» будет прогрессировать.



Что касается самого трансфера, то никаких проблем не было. Всё прошло спокойно. Вопрос гражданства Масалова я бы поднимать не хотел», — приводит слова Газизова Sport24.

Напомним, вчера, пятого августа, стало известно о том, что Александр Масалов присоединился к «Уфе» на правах свободного агента.

Ранее Масалов выступал за дубль донецкого «Шахтёра», украинские «Колос» и «Десну», а также молдавское «Динамо‑Авто». Он является воспитанником киевского «Динамо».

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