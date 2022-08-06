«Выкиньте насильников с поля». Самолёт с баннером пролетел во время матча АПЛ

Во время матча первого тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом» прошла акция протеста против насилия в отношении женщин, сообщает Sport Bible
Данная акция была организована фанатами «Арсенала» и феминистическим движение Level Up.
«Мы больше не собираемся ждать. Мы подавали прошения. Мы писали открытые письма. Мы проводили встречи. Теперь мы будем более прямолинейны.
Давно известно, что клубы Премьер-лиги столкнулись с культурой безнаказанности, соучастия и замалчивания изнасилований в футболе», — написано на страничке движения в «твиттере».
Напомним, ранее сообщалось о том, что некий известный футболист в июле этого года был задержан полицей в Северном Лондоне по подозрению в изнасиловании. Позже игрок был отпущен под залог.
Во вчерашнем матче «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:0.
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