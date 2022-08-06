Юрген Клопп — о новом контракте Салаха: это дало толчок всем нам

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, ка повлияет на клуб переподписание контракта с нападающим Мохамедом Салахом.

«Это дало толчок всем нам, и ему в том числе. Если честно, он выглядел очень круто на протяжении всей предсезонки.



Снял ли новый контракт груз переживаний с Салаха? Я не знаю на 100 процентов, но он в очень хорошей форме и, конечно же, он счастлив быть здесь. Конечно, это намного лучше, чем если бы он до сих пор оставался с непродлённым контрактом. Намного лучше знать, за кого и где ты будешь выступать в ближайшем будущем", — приводит слова Клоппа Mirror.

Напомним, 1 июля «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мохамедом Салахом. Новый договор рассчитан до июня 2025 года.

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