Юрген Клопп — о новом контракте Салаха: это дало толчок всем нам
Поделиться
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, ка повлияет на клуб переподписание контракта с нападающим Мохамедом Салахом.
«Это дало толчок всем нам, и ему в том числе. Если честно, он выглядел очень круто на протяжении всей предсезонки.
Снял ли новый контракт груз переживаний с Салаха? Я не знаю на 100 процентов, но он в очень хорошей форме и, конечно же, он счастлив быть здесь. Конечно, это намного лучше, чем если бы он до сих пор оставался с непродлённым контрактом. Намного лучше знать, за кого и где ты будешь выступать в ближайшем будущем", — приводит слова Клоппа Mirror.
Напомним, 1 июля «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мохамедом Салахом. Новый договор рассчитан до июня 2025 года.
Комментарии
- 6 августа 2022
-
08:28
-
08:23
-
08:14
-
07:59
-
07:57
-
07:40
-
07:37
-
07:27
-
07:26
-
06:57
-
06:50
-
06:40
-
06:29
-
06:21
-
06:06
-
06:00
-
05:52
-
05:45
-
05:40
-
05:26
-
05:19
-
04:58
-
04:37
-
04:22
-
04:10
-
03:59
-
03:54
-
03:40
-
03:27
-
03:22
-
03:11
-
03:08
-
03:01
-
02:49
-
02:48
Партнерский контент