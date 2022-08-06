Анзор Кавазашвили: Никакого будущего у Кокорина нет, Каррера просто влюблен в Александра

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова экс-наставника «Спартака» Массимо Карреры, который сравнил форварда «Фиорентины» Александра Кокорина со скандальным итальянским нападающим Марио Балотелли.
«Балотелли совсем другого типа игрок – талантливее. Марио – рослый, мощный и пробивной футболист. А наш Саша – скоростной, лёгкий. Их сравнивать нельзя, но если Массимо так сказал, то это значит, что он влюблён в Кокорина, и очень сожалеет, что Александр не раскрылся до конца. Очень порядочно поступает Каррера и хвалит нашего футболиста, который мог бы стать великим, но обстоятельства его довели до того, что он нарушал режим, как и Балотелли, поэтому Массимо и сравнил их.
Будущее Кокорина? Никакого будущего у него нет. Думаю, что он либо завершит карьеру, либо доиграет на затворках. Может быть, в РПЛ, а потом в даже в Первой Лиге.
Можно ли сравнить его с Мамаевым? А зачем сравнивать, они же вместе и дошли до этого", — приводит слова Кавазашвили РБ Спорт.
Напомним, Кокорин выступает за «Фиорентину» с 2021 года, куда перешёл из «Спартака». За итальянский клуб Кокорин в общей сложности сыграл 11 матчей.
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