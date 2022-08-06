Клопп рассказал об ожиданиях от предстоящего старта сезона Английской Премьер-лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии встречи первого тура чемпионата Англии по футболу с «Фулхэмом» рассказал о соперниках клуба.



«Жду ли я большего от «Сити», «Челси» и «Арсенала»? Конечно, и от «Манчестер Ю»найтед, «Тоттенхэма» и «Ньюкасла». Считаю, что все эти команды стали сильнее в летнее трансферное окно. Нам же нужно думать больше о себе, мы должны прогрессировать. Хотим быть более доминирующими в плане владения мячом», — цитирует специалиста пресс-служба красных.

В субботу, 6 августа, «Ливерпуль» сыграет гостевой поединок с «Фулхэмом» в рамках 1-го тура АПЛ. Матч начнётся в 14:30 по московскому времени. Новый розыгрыш Английской Премьер-лиги открылся вчерашним матчем «Арсенала» с «Кристал Пэлас». «Канониры» в гостях обыграли «орлов» со счётом 2:0.