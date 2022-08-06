Акинфеев высказал мнение по поводу уровня РПЛ на текущий момент

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выразил мнение о нынешнем уровне Российской премьер-лиги.

«Судя по первым трем турам, футбол в чемпионате получается веселым с обилием голов, зрителям нравится, Но если сравнивать с другими годами, то, конечно, чемпионат был намного сильнее. Того драйва, какой был в 2005–2007 годах, лично мне не хватает», — сказал голкипер армейцев в эфире «Матч ТВ».

После первых трёх туров чемпионата России одинаковое количество очков (7) набрали сразу три команды – «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Именно эти клубы и занимают первые три строчки на текущий момент в турнирной таблице РПЛ.

ЦСКА, за который выступает Акинфеев, проведёт 6 августа домашний поединок против воронежского «Факела» в рамках 4-го тура отечественного чемпионата. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.