Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что Роналду его разочаровал
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что думает о нападающем «красных дьяволов» Криштиану Роналду.
На данный момент будущее пятикратного обладателя «Золотого мяча» не определено.
«Я несколько разочарован в Роналду. Было бы слишком оптимистично с нашей стороны попросить его прояснить ситуацию в интервью, рассказав обо всем, что происходит на самом деле и что думает об этом он сам», — цитирует Невилла Sky Sports.
Он также добавил, что все желают, чтобы игрок продолжил свои выступления за манкунианцев.
В минувшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 ассиста в 39 поединках за «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях. Контракт форварда с командой рассчитан до конца июня 2023 года.
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