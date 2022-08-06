Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что Роналду его разочаровал

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что Роналду его разочаровал
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что думает о нападающем «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

На данный момент будущее пятикратного обладателя «Золотого мяча» не определено.

«Я несколько разочарован в Роналду. Было бы слишком оптимистично с нашей стороны попросить его прояснить ситуацию в интервью, рассказав обо всем, что происходит на самом деле и что думает об этом он сам», — цитирует Невилла Sky Sports.

Он также добавил, что все желают, чтобы игрок продолжил свои выступления за манкунианцев.

В минувшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 ассиста в 39 поединках за «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях. Контракт форварда с командой рассчитан до конца июня 2023 года.

Новость по теме
Эрик тен Хаг — о Роналду: у нас есть лучший нападающий. Рад, что он в команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022