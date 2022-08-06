Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что Роналду его разочаровал

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что думает о нападающем «красных дьяволов» Криштиану Роналду.



На данный момент будущее пятикратного обладателя «Золотого мяча» не определено.

«Я несколько разочарован в Роналду. Было бы слишком оптимистично с нашей стороны попросить его прояснить ситуацию в интервью, рассказав обо всем, что происходит на самом деле и что думает об этом он сам», — цитирует Невилла Sky Sports.

Он также добавил, что все желают, чтобы игрок продолжил свои выступления за манкунианцев.

В минувшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 ассиста в 39 поединках за «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях. Контракт форварда с командой рассчитан до конца июня 2023 года.