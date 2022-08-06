УЕФА наказал «Фенербахче», Медведев вышел в финал турнира в Мексике. Главное к утру

УЕФА вынес наказание «Фенербахче» за скандирование фамилии Путина в матче с киевским «Динамо», Даниил Медведев вышел в финал турнира в Мексике, Лапорта рассказал о высоких доходах «Барселоны» за последние два месяца. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. УЕФА вынес наказание «Фенербахче» за кричалки болельщиков про Путина в матче с «Динамо» К.
2. Медведев уверенно обыграл Кецмановича и вышел в финал турнира в Мексике.
3. Лапорта: за два месяца «Барселона» заработала € 868 млн. Мы зарегистрируем всех новичков.
4. Отец Даниила Медведева заявил, что сын близок к званию Героя России.
5. Бой Адесанья – Перейра за пояс в среднем весе возглавит турнир UFC 281.
6. Маск предложил Байдену освободить осуждённых за наркотики в США на фоне дела Грайнер.
7. Самсонова вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Радукану.
8. «Мы комментируем факты, а не слухи». «Спартак» — о возможном отъезде Федуна из России.
9. Виктория Азаренко сенсационно уступила 95-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Вашингтоне.
10. Касаткина вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе, взяв решающий сет у Соболенко — 6:0.
11. Андрей Рублёв переиграл Вулфа и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне.
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