Акинфеев рассказал о диете, которой с ним поделился Овчинников

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился вспоминаниями о совместном игровом опыте с Сергеем Овчинниковым.
«Это всё Сергей Иванович Овчинников. Несколько лет назад он мне говорит: «Игоряха, я тут такую диету придумал — с утра только кофе, в обед только кофе, а вечером ешь всё что угодно, хоть две тарелки». Это реально работает. Мы еще с ним с утра приезжали на базу, вставали на беговые дорожки, надевали куртку болонку и бегали», — сказал вратарь армейцев в эфире «Матч ТВ».
Акинфеев также признался, что употребление алкоголя не является для него приоритетом, и игрок может себе позволить что-то подобное лишь в случае попадания его команды в тройку призёров по итогам сезона в РПЛ.
В составе столичной команды Игорь выступает с 2003 года и в общей сложности провёл ща армейцев 704 матча, в которых пропустил 632 гола, при это в 300 поединках оставив ворота в неприкосновенности.
- 6 августа 2022
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