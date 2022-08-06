Акинфеев рассказал о диете, которой с ним поделился Овчинников

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился вспоминаниями о совместном игровом опыте с Сергеем Овчинниковым.

«Это всё Сергей Иванович Овчинников. Несколько лет назад он мне говорит: «Игоряха, я тут такую диету придумал — с утра только кофе, в обед только кофе, а вечером ешь всё что угодно, хоть две тарелки». Это реально работает. Мы еще с ним с утра приезжали на базу, вставали на беговые дорожки, надевали куртку болонку и бегали», — сказал вратарь армейцев в эфире «Матч ТВ».

Акинфеев также признался, что употребление алкоголя не является для него приоритетом, и игрок может себе позволить что-то подобное лишь в случае попадания его команды в тройку призёров по итогам сезона в РПЛ.

В составе столичной команды Игорь выступает с 2003 года и в общей сложности провёл ща армейцев 704 матча, в которых пропустил 632 гола, при это в 300 поединках оставив ворота в неприкосновенности.