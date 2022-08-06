Президент «Урала»: будем рады, если Бикфалви останется в клубе после завершения карьеры

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на новость о том, что нападающий Эрик Бикфалви хочет остаться в клубе по окончании карьеры футболиста. Ранее об этом сообщил агент игрока Даниэль Драгош.
«Я хотел бы, чтобы Эрик остался с нами. Мы будем очень счастливы. Я только за. Эрик — большой футболист! Если он останется работать в нашем клубе в любом качестве, будем только рады», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
Напомним, Бикфалви перешёл в «Урал» в январе 2017 года. С тех пор он провёл за команду 152 матча, забил 48 голов и отдал 14 результативных передач. Ранее 34-летний румынский футболист выступал за «Томь», румынские «Динамо 1948» и «Стяуа», украинскую «Волынь» и ряд других клубов. На данный момент интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бикфалви в € 1 млн.
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