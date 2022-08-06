Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 4-го тура
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Сегодня, 6 августа, матчем «Урал» — «Спартак» стартует 4-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В 4-м туре состоятся следующие восемь встреч:
6 августа (суббота)
- «Урал» — «Спартак» (Екатеринбург, 15:00 мск);
- ЦСКА — «Факел» (Москва, 17:30 мск);
- «Краснодар» — «Локомотив» (Краснодар, 20:00 мск);
- «Ахмат» — «Зенит» (Грозный, 20:00 мск);
7 августа (воскресенье)
- «Торпедо» — «Химки» (Москва, 15:00 мск);
- «Крылья Советов» — «Динамо» (Самара, 17:30 мск);
- «Ростов» — «Оренбург» (Ростов-на-Дону, 20:00 мск);
- «Сочи» — «Пари Нижний Новгород» (Сочи, 20:00 мск).
После трёх туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший семь очков. В тройку лидеров также входят московские клубы «Спартак» (7) и ЦСКА (7).
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