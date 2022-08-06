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Плющенко заявил о желании взять Путина в свою команду Медиалиги

Плющенко заявил о желании взять Путина в свою команду Медиалиги
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко рассказал, кого из исторических личностей взял бы в свою медийную футбольную команду «Броук Бойз». Известный спортсмен остановил свой выбор на президенте Российской Федерации Владимире Путине.

«Кого бы из исторических личностей взял в команду? Путина. Просто одного Путина. Больше никого не надо», — приводит слова Плющенко «РБК-Спорт».

Напомним, недавно Плющенко начал выступать за медийную команду «Броук Бойз». Евгений уже успел провести за клуб несколько товарищеских матчей, отметиться несколькими полезными действиями и получить травму.

Новый сезон медийной футбольной лиги ориентировочно начнётся в сентябре. В нём примут участие «Амкал», «2Drots», «Броук Бойз», «Матч ТВ», «Бей Беги» (команда Джикии и Соболева), «Реалити» (команда, за которую выступает Глушаков) и ряд других медийных коллективов, в составах которых есть актёры, певцы, спортсмены и иные известные личности.

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