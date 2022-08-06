Микель Артета: «Арсенал» постарается приобрести несколько игроков до закрытия летнего окна
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил, что клуб планирует приобрести несколько игроков до закрытия летнего трансферного окна.
«Мы постараемся сделать ещё несколько подписаний до закрытия окна. Сейчас у нас на примете есть несколько футболистов, и если удастся их заполучить, это будет здорово. Но пока нужно сосредоточиться на работе с теми игроками, которые у нас есть», — приводит слова Артеты Sky Sports.
Накануне «Арсенал» провёл матч первого тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 с «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой «канониров» со счётом 2:0. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити». В следующем туре АПЛ лондонский «Арсенал» сыграет с «Лестер Сити».
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