Микель Артета: «Арсенал» постарается приобрести несколько игроков до закрытия летнего окна

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил, что клуб планирует приобрести несколько игроков до закрытия летнего трансферного окна.



«Мы постараемся сделать ещё несколько подписаний до закрытия окна. Сейчас у нас на примете есть несколько футболистов, и если удастся их заполучить, это будет здорово. Но пока нужно сосредоточиться на работе с теми игроками, которые у нас есть», — приводит слова Артеты Sky Sports.



Накануне «Арсенал» провёл матч первого тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 с «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой «канониров» со счётом 2:0. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити». В следующем туре АПЛ лондонский «Арсенал» сыграет с «Лестер Сити».

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