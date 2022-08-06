Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета: «Арсенал» постарается приобрести несколько игроков до закрытия летнего окна

Микель Артета: «Арсенал» постарается приобрести несколько игроков до закрытия летнего окна
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил, что клуб планирует приобрести несколько игроков до закрытия летнего трансферного окна.

«Мы постараемся сделать ещё несколько подписаний до закрытия окна. Сейчас у нас на примете есть несколько футболистов, и если удастся их заполучить, это будет здорово. Но пока нужно сосредоточиться на работе с теми игроками, которые у нас есть», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Накануне «Арсенал» провёл матч первого тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 с «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой «канониров» со счётом 2:0. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити». В следующем туре АПЛ лондонский «Арсенал» сыграет с «Лестер Сити».

У кого в АПЛ — самый крупный контракт?

Новость по теме
Патрик Виейра разочарован стартовой игрой АПЛ с «Арсеналом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022