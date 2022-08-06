Эдуард Мор: «Спартак» может побороться за чемпионство, но чемпионом вряд ли станет

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор оценил шансы красно-белых на чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По его мнению, московский клуб может навязать борьбу за золото чемпионата России санкт-петербургскому «Зениту».

«Я думаю, что «Спартак» может побороться за чемпионство, но чемпионом вряд ли станет. Потому что «Зенит» сейчас самая сильная команда, которая прогрессирует. «Спартак» сделал большое движение вперёд в этом сезоне. На мой взгляд, тренер Абаскаль проводит хорошую работу. Если они будут так играть и дальше, то «Спартак» поборется за чемпионство и займёт высокое место в чемпионате», — сказал Эдуард Мор в эфире телеканала «Матч!»

Напомним, после трёх сыгранных туров «Зенит», «Спартак» и ЦСКА лидируют в турнирной таблице – все они набрали по 7 очков.